РИАМО – 24 сен. Проект танцевальной площадки Михневского парка культуры и отдыха городского округа Ступино стала лучшей по итогам седьмого смотр-конкурса «Парки Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Смотр-конкурс «Парки Подмосковья» проводится с 2013 года в целях повышения привлекательности парков культуры и отдыха, улучшения качества предоставляемых на их территории услуг, распространения и практического применения успешного опыта благоустройства парковых зон». Начиная с 2019 года конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший парк культуры и отдыха» с денежной премией 25 миллионов рублей; «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» с денежной премией – до 50% от стоимости реализации концепции (проекта), но не более 150 тысяч рублей на ее реализацию сроком до двух лет», – отмечается в сообщении.

Кроме того, учреждена специальная денежная премия – за лучший проект «Танцевальная площадка» с наградой в 5 миллионов рублей.

В этом году обладателем денежной премии «За лучший проект «Танцевальная площадка» стал Михневский парк культуры и отдыха.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин дополнил, что пространственное решение объекта представляет собой однообъемную крытую композицию в виде «Большой Беседки», используемой для проведения различных культурно массовых мероприятий. Данный объект несет разнообразное функциональное назначение: танцевальная площадка, зрительный зал, банкетный зал, выставочная галерея».

В состав композиции входят: амфитеатр при входе на площадку и сцена, обращенная в сторону амфитеатра. Объект монтируется на деревянный пол из палубной доски высотой от асфальтового покрытия до 200 миллиметров. Доступ осуществляется пологими пандусами.

Пол выполнен из палубной доски. Амфитеатр» имеет три входа: два боковых и один парадный – с северной стороны. Сцена предназначена для проведения различных мероприятий. За сценой имеются подсобные помещения.

Данный проект является комплексом мероприятий, представляющих собой благоустройство площадки, а также прилегающей территории(газонов). Площадка оборудована комплексом элементов из малых архитектурных форм. Периметр, окружающий территорию, обсажен низким декоративным ограждением из рядового кустарника. Асфальтовое покрытие выполнено с устройством бордюрного камня.