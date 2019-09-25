РИАМО - 25 сен. Новый сезон 2019/2020 Единой лиги ВТБ стартует в среду матчем подмосковного баскетбольного клуба «Химки» против «Зелена Гура» из Польши, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Баскетболисты из Московской области, ставшие в прошлом сезоне серебряными призерами чемпионата России и Единой лиги ВТБ, встретятся с четырехкратными чемпионами и финалистами кубка Польши 2018 года. Игра пройдет на «ВТБ Арене», – отмечается в сообщении.

Для зрителей организаторы приготовили развлекательную программу, главным событием которой станет выступление латвийского музыкального коллектива BrainStorm.

«На старте и по ходу каждого сезона Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб «Химки» из Московской области является одним из главных претендентов на победу и призовые места. Не является исключением и новый сезон, который подмосковной команде противостоянием с польской «Зелена Гура» предстоит открыть. Желаю удачи и побед нашим баскетболистам», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.