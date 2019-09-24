РИАМО – 24 сен. Киноленту «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинули от России на премию «Оскар», сообщает ТАСС.

«Был выбран фильм «Дылда», – сказал председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

Картина выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Отечественные фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

«Дылда» – это вторая режиссерская работа Кантемира Балагова. Фильм повествует о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. В главных ролях снялись Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина и Ксения Кутепова.

На 72-м Каннском кинофестивале картина получила сразу две награды – приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».