РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 сен. В среду в подмосковных Котельниках состоится рок-концерт группы Joint, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках региональной антинаркотической кампании для учащихся старших классов в городском округе Котельники пройдет рок-концерт группы Joint. Концерт пройдет в ДК «Белая Дача» 25 сентября в 15:00. Вход свободный», – говорится в сообщении.

Вокалист группы – Артем Воронин является лидером объединения «Трезвый синдикаТ». Участники объединения проводят уроки трезвости в школах Московской области, участвуют в субботниках и поддерживают автопробеги под девизом «Сохраним трезвость – защитим Родину!».