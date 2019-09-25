РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В среду в ряде домов подмосковного Подольска временно отключат холодное водоснабжение, жителям предоставят бочку с питьевой водой, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что 25 сентября в Подольске будет отключена подача холодного водоснабжения с 9:00 до 18:00 по адресам: улица Гражданская, дом №64/17; Заречно-Набережная, дома №№26, 44/12; Фурманова, дом №6; в домах по улице Павлика Морозова», – говорится в сообщении.

Бочка с питьевой водой будет стоять между домом №5 по улице Садовая и домом №6 по улице Колхозная.