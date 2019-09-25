РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 сен. В жилых домах ряда микрорайонов подмосковных Котельников в среду включат отопление, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Микрорайоны Опытное поле, Силикат, Южный, Белая Дача, улицы 2-й и 3-й Покровский проезд, Кузьминская, Строителей – в домах по этим адресам отопление включат 25 сентября. На улице Яничкин проезд дома начали отапливаться уже сегодня (24 сентября – ред.)», – говорится в сообщении.

Отопительный сезон начался в городском округе Котельники 23 сентября. В первую очередь, тепло начали подавать в социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники, учреждения культуры.

С подробным графиком включения тепла можно ознакомиться на сайте администрации горокруга. В случае возникновения вопросов, жителей просят обращаться в управление ЖКХ по телефонам: 8(498)742-20-53, 8(498)742-20-57.