РИАМО - 24 сен. В Подмосковье за январь – август индекс промышленного производства вырос на 12%, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, также Московская область остается одним из лучших регионов по привлечению инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Наиболее значительный рост отмечен в сегменте производства меховых изделий – 8,75 раза, выпуска огнеупорных изделий – 2,5 раза, производства автотранспортных средств – 2,48 раза. Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, за 8 месяцев 2019 года объем отгрузки товаров собственного производства составил 1,78 триллиона рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1,49 триллиона рублей.

«Подмосковье является одним из лидеров в России по объемам отгруженной продукции обрабатывающих производств. Мы на третьем месте в стране, и по итогам прошлого года показатель превысил 2,48 триллиона рублей. Я думаю, что в рамках разработанных мер поддержки бизнеса мы уже в этом году заметно увеличим этот показатель», – заявил Хромов.

Он добавил, что Московская область остается одним из лучших регионов по привлечению инвестиций. За январь – июнь объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 373,8 миллиарда рублей, что выше показателя за аналогичный период прошлого года на 19,6%. По этому показателю Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе за первое полугодие 2019-го.