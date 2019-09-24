РИАМО – 24 сен. Недавно вышедший из мест лишения свободы хавбек Павел Мамаев после расторжения контракта с клубом «Краснодар» может присоединиться к столичной команде «Торпедо», сообщает Федеральное агентство новостей.

Источник издания заявил, что существует вероятность, что 31-летний футболист вернется в родной клуб – «Торпедо».

«Однако отмечается, что наиболее вероятными вариантами являются «Ростов» и «Динамо», с которыми Мамаев уже ведет переговоры. Приоритетом для Мамаева считается продолжение карьеры в Москве, а в «Динамо» возможны перестановки на тренерском мостике. Это может сыграть свою роль в принятии решений футболистом», – отметил источник.

Накануне полузащитник Мамаев и «Краснодар» разорвали контракт.

«Футболист стал свободным агентом и может быть заявлен в зимнее трансферное окно», – уточняется в материале.

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии на свободу 17 сентября, ранее им удовлетворили просьбу об условно-досрочном освобождении.

В октябре прошлого года спортсмены участвовали в двух драках, которые привели к травмированию водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга России Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела. Суд признал спортсменов виновными и назначил им наказание со сроками в колонии, но в сентябре 2019 года было принято решение об условно-досрочном освобождении, так как они не имели замечаний. Футболисты отсидели практически треть от срока.