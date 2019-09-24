РИАМО - 24 сен. Проверка земельного участка сельхозназначения в Щелкове площадью более 11 гектаров выявила нарушения земельного законодательства РФ, в отношении собственника завели административное дело, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Выявлены нарушения, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», - говорится в сообщении.

Также на участке нашли выемку, заросшую сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

По итогам проверки собственника участка привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 10 тысяч рублей.