РИАМО - 24 сен. Новое освещение провели на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в деревне Ленино городского округа Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Работы провели в рамках реализации проекта «Светлый город».

«Осветили территорию Ленино-Снегиревского военно-исторического музея. Здесь было установлено 144 светильника и 130 опор протяженностью 3,27 километра», – заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, в 2019 году городскому округу Истре предоставили субсидию на реализацию мероприятий по устройству наружного и архитектурно-художественного освещения в объеме 37,2 миллиона рублей.

Музей расположен на 41-м километре Волоколамского шоссе – в полосе обороны под Москвой. В комплекс музея входят две выставочных площадки под открытым небом: танковая площадка и военно-мемориальное кладбище с могилой дважды героя Советского Союза Афанасия Белобородова.