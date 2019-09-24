РИАМО – 24 сен. До 26 сентября на базе оздоровительного комплекса «Лужки» в городском округе Серпухов будут проводить региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» и VII слет школьных лесничеств Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

В конкурсе принимают участие 95 человек.

«В программе областного слета как теоретические, так и практические состязания, среди которых «Приветствие команд - визитная карточка», «Юный лесовод», «Лесное многоборье», – говорится в сообщении.

Конкурс «Приветствие команд – визитная карточка» состоит из двух этапов - очного и заочного (видеовизитка). Отдать свой голос за одну из команд можно на сайте в разделе «Слет школьных лесничеств».

Слет школьных лесничеств – это не только состязательная площадка, но и место встречи друзей.

В Московской области ведут свою работу 128 школьных лесничества, из которых в региональном этапе Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» и VII областном слете школьных лесничеств Московской области принимают участие 25 школьных лесничества.