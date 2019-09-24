РИАМО - 24 сен. Министерство экологии и природопользования Московской области завершает работу над проектом положения о государственном природном заказнике «Сторожкинский» в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Особо охраняемая территория была создана еще в 1966 году под названием «Долина реки Сторожки от устья до дома отдыха «Кораллово», но до сих пор не имеет четко очерченных границ и не поставлена на кадастровый учет. Эта территория особо ценна как в природном, так и в историческом отношении. Именно она в свое время получила название русской или подмосковной Швейцарии.

«Эти места – гордость Подмосковья. Они связаны с жизнью и служением первого ученика Сергия Радонежского – преподобного Саввы Сторожевского, в честь которого назван монастырь в Звенигороде. Эти виды вдохновляли композитора Сергея Танеева, художников Исаака Левитана и Алексея Саврасова. Поэтому особенно важно сохранить здесь уникальные экосистемы», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Площадь заказника, расположенного на левом берегу Москвы-реки в сельском поселении Ершовское, составит более 2 тысяч гектаров. Объектами особой охраны являются старовозрастные леса и рельефы долины реки Сторожки. В ООПТ встречаются сосны, которым не менее 150 лет.

В заказнике хорошо сохранился животный мир, свойственный данной зоне Подмосковья: здесь обитают 113 видов позвоночных животных, в том числе 16 видов рыб, пять видов амфибий, 71 вид птиц и 22 вида млекопитающих.

В Звенигородском лесничестве отмечено не менее 50 крупных гнезд рыжих лесных муравьев, которые также нуждаются в охране. Помимо этого, здесь зафиксированы местообитания краснокнижных видов: зеленого дятла, клинтуха, серого журавля, кедровки, длиннохвостой неясыти, бабочек – махаона и медведицы-госпожи.