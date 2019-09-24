РИАМО – 24 сен. Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла слухи о том, что ей была предложена сумма в несколько миллионов за выступление в передаче Андрея Малахова, посвященной состоянии ее матери, она также попросила репортеров не спекулировать на ситуации с тяжелой болезнью.

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра», – написала Анна в своем аккаунте в Instagram.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» подчеркнула, что новость о том, что ей предлагались баснословные суммы за выступление в программе Малахова, является абсолютным фейком.

«Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», – дополнила она.

Ранее известный тележурналист, друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров рассказал, что артистка уже перенесла вторую операцию. Он также подчеркнул, что больницу, где находится звезда, постоянно осаждают фанаты и экстрасенсы

По данным ряда СМИ, у 48-летней Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц.