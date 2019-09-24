РИАМО – 24 сен. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области напоминает, что похолодание – время проверить соблюдение мер пожарной безопасности на всех объектах торговли и услуг, так, предпринимателям и руководителям необходимо до конца сентября провести полную проверку всех объектов, при необходимости совместно с МЧС, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, необходимо провести разъяснительные беседы с сотрудниками, безукоризненно соблюдать требования пожарной безопасности. Также важно проверить наличие и работоспособность систем пожаротушения, дымоудаления, эвакуационных выходов и их доступности и еще раз напомнить правила и порядок эвакуации.

«Подмосковье - один из лидеров в стране по количеству торговых объектов, в том числе в формате торговых центров. Посещение торгово-развлекательных комплексов и других объектов, на территории которых имеются соответствующие предприятия торговли, сферы услуг, является популярным видом семейного досуга. В связи с чем мы должны быть уверены, что все торговые объекты, расположенные на территории Московской области, безопасны для жителей и гостей региона»,– сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он призвал собственников в инициативном порядке устранять все недочеты и имеющиеся нарушения на торговых объектах, проводить дополнительные мероприятия с привлечением специализированных обслуживающих организаций по проверкам систем обеспечения пожарной безопасности на объектах, а также транслировать тексты и ролики о правилах пожарной безопасности через устройства громкоговорящей связи и видеоэкраны, установленные на объектах.