РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. В Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе состоялся торжественный вечер в преддверии дня рождения Героя России Анатолия Романова, на нем чествовали участников беспрецедентной в мировой военной медицине операции по спасению генерала-полковника, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Во вторник на торжественном мероприятии в гарнизонном доме офицеров присутствовали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, участники операции по спасению генерала: бойцы спецназа внутренних войск, сопровождавшие Романова в Грозном, военные летчики из экипажа легендарного самолета-госпиталя «Скальпель», члены врачебной бригады из Главного клинического госпиталя имени Бурденко Минобороны РФ, военные врачи Росгвардии и другие.

«Именно профессиональное содружество военных летчиков, военных и гражданских врачей, соратников военачальника позволило спасти жизнь Анатолия Романова и продолжить противоборство его недугам», – сказал Меликов.

Он вручил ведомственные награды участникам операции по спасению генерал-полковника Анатолия Романова.

Супруга легендарного военачальника Лариса Романова выразила сердечную благодарность всем, кто в течение долгих лет, не покладая рук и не теряя надежды, продолжает борьбу за жизнь ее мужа.

«Это высокопрофессиональные, мужественные, высокой души россияне», – подчеркнула Романова.

Встреча участников спасения генерала Романова стала возможна после установления их имен в книге советника Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии Андрея Эдокова «Знаменосец. Война и мир генерала Романова», изданной в 2018-2019-х годах.

Эдоков отметил, что мероприятие – это не только возможность сказать от имени войск «спасибо» совершившим подвиг по спасению и борьбе за жизнь генерала Романова, но и выразить благодарность людям, которые все годы поддерживают израненного человека и его семью.

Гости встречи побывали на выставке Центрального музея Росгвардии, посвященной генералу Романову, а также посмотрели документальный фильм о нем.

Анатолий Романов являлся командующим внутренними войсками МВД России. В 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. Активно участвовал в процессе мирного урегулирования военного конфликта и получил тяжелейшее ранение 6 октября 1995 года в Грозном. В течение 24 лет генерал прикован к постели, не может двигаться и говорить.