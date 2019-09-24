РИАМО - 24 сен. Более 600 граждан пожилого возраста со всего Подмосковья соберет финал конкурса «Ты супер» в Егорьевске, который состоится 25 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Мероприятие состоится в Доме культуры имени Конина. Начало в 11:00. Для гостей и участников конкурса будут работать творческие площадки, концертная программа, благотворительная ярмарка трудовых мастерских, интерактивная игровая площадка «Супер-ленд» и фотозона», – отмечается в сообщении.

Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Активное долголетие» и направлен на поддержание активного образа жизни граждан старшего возраста, сохранения их физического и психического здоровья.

По результатам конкурса победителям присваиваются звания «Супербабушка-2019» и «Супердедушка-2019», а также дополнительные номинации: суперфотограф, суперstyle, суперзнаток истории.