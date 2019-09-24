РИАМО – 24 сен. Проверку финансовой деятельности в сентябре прошли 26 предприятий Раменского, Ленинского городских округов и Мытищ, данные мероприятия проводятся для предотвращения банкротства организаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Так, 10 предприятий городского округа Раменский, 10 – в Мытищах и шесть муниципальных унитарных предприятий в Ленинском городском округе прошли проверку финансово-хозяйственной деятельности с начала сентября. Проверке подверглись предприятия с выручкой более 50 миллионов рублей, сферы ЖКХ. Выявлены недочеты в ведении бухгалтерского учета и безнадежная дебиторская задолженность, которые в ближайшее время устранят», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В Ленинском городском округе проверку прошли МУП «Видновское ПТО ГХ», которое снабжает горячей водой дома округа, МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», в ведении которой 550 многоквартирных домов, спортивный клуб по мотоболу МУП СК «Металлург», МУП «Видновский троллейбусный парк», которое контролирует 22 троллейбуса, МУП «АвтоГрад», обслуживающее стоянки транспорта, а также предприятие архитектуры и градостроительства.

«В Мытищах проверку прошли три МУПа, управляющие 747 многоквартирными домами, ОАО «Водоканал Мытищи», АО «Электросеть», курирующее деятельность Ледового дворца «Арена Мытищи», а также предприятия, отвечающие за вывоз мусора, кабельное телевидение и оплату услуг ЖКХ», – уточняется в материале.

В Раменском проверены пять управляющих компаний, курирующие 757 домов, предприятия водо- и теплоснабжения, питания и Раменское телевидение.

До конца года Минмособлимущество и администрации городских округов Подмосковья проведут проверки еще 35 предприятий, влияющих на жизнь людей.

«Это организации тепло- и водоснабжения, водоотведения, управления домами, питанием школ и детских садиков. В ближайшее время проверки ожидают три предприятия Талдомского городского округа, 16 предприятий Одинцовского городского округа и 10 предприятий в Химках», – добавляется в сообщении.

Проверки проводятся, чтобы предотвратить банкротство предприятий. Ведь банкротство предприятия сферы ЖКХ повлечет за собой негативные последствия для тысяч жителей Подмосковья.

С начала года проверены 66 предприятий с выручкой свыше 50 миллионов рублей в 13 муниципальных образованиях Московской области.