РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Ошибочное обременение с участка под жилым комплексом «Авеню» на улице Рабочая в Подольске снимут в начале октября текущего года, сообщается на сайте комитета по строительтсву и архитектуре администрации горокруга.

В администрации Подольска состоялось заседание экспертно-технического совета под руководством замглавы администрации горокруга по строительному комплексу Петра Гапонова. Обсудили вопросы ввода инвестором-застройщиком ООО «СтройИнвест» в эксплуатацию жилого дома №4 на улице Рабочая, а также реализацию обязательств по благоустройству территории и установки детской площадки на территории построенного жилого дома. Сам застройщик ООО «СтройИнвест» и его представители на заседании не присутствовали.

«На сегодняшний день по информации ООО «СтройИнвест» необходимый пакет документов для подачи заявления в министерство жилищной политики Московской области на получение разрешения на ввод в эксплуатацию ЖК «Авеню» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ сформирован и будет подан после снятия статуса санитарно-защитной зоны с земельного участка в соответствии с обращением ПАО «Вымпел-Коммуникации» в ФГБУ «ФКП Росреестра» от 16 августа 2019 года. Снятие статуса санитарно-защитной зоны с участка произойдет только в начале октября», – говорится в сообщении.

Кроме того, были высказаны замечания в адрес ООО «СтройИнвест» по поводу затянувшихся сроков формирования и предоставления необходимого пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию, направляемого в Министерство жилищной политики Московской области.

Ситуация с ЖК «Авеню» находится на контроле администрации Подольска. На очередном заседании экспертно-технического совета участники обсудят ход решения поднятых проблем.