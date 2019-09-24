РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. Подольские музыканты до 4 ноября смогут подать заявки на участие в фестивале авторской песни «Лайм», который пройдет в сельском доме культуры «Молодежный» 10 ноября, сообщается на странице «СДК Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка Подольска 10 ноября пройдет фестиваль авторской песни «Лайм», на участие в котором приглашаются все желающие. Для того, чтобы принять участие, необходимо отправить запись своей песни с пометкой «Я хочу на «Лайм» до 4 ноября на почту: festlavanda@gmail.com. На фестивале не будет проигравших, а также будет хороший свет и звук», – говорится в сообщении.

В фестивале смогут принять участие авторы и исполнители собственных песен, старше 18 лет. Однако в возрасте участников могут быть и исключения. В выступлении не допускается ненормативная лексика, тексты песен должны быть на русском языке и не должны нарушать законы РФ.