РИАМО – 24 сен. Жителей столицы в соцсетях уже не первый месяц волнует вопрос закрашивания граффити на фасадах домов в мегаполисе, исчезнувшими считаются порядка 200 работ, многие из них считались шедеврами и вызывали интерес у туристов, сообщает kp.ru.

Так, портрет Станиславского на Бауманской и абстрактный пейзаж на улице Гиляровского еще могут восстановить.

«Их удаление не было связано с новыми правилами нанесения таких изображений. Они были удалены в рамках ремонтных работ. На стене, где был портрет Константина Станиславского, штукатурка отходила. Вероятно, что эти граффити после капремонта будут восстановлены», – сказал представитель столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Департамент занимается удалением только незаконных граффити. К таким относятся рисунки, содержащие рекламу или не соответствующие новым правилам.

По новым правилам, граффити нужно согласовывать с художественным советом, за рисунком должен следить заказчик, компания или владелец здания, чтобы в необходимый момент заниматься восстановлением. Но зачастую о граффити забывают, и они начинают разваливаться.

Авторы знаковых работ, которые были удалены с фасадов, готовы восстановить граффити. Однако для этого потребуются новые разрешения и деньги.

«Работу «В синем море, в белой пене» (в народе «Рыба на Беговой» – ред.) я создавал в рамках фестиваля «Лучший город Земли» в 2013 году. Если будет предложение, то я бы нарисовал снова. Единственное, что прошло уже шесть лет, все вокруг меняется и художник меняется. Я бы сделал другую интерпретацию – выполнил бы в новой технике изображения (более реалистичной), с новыми мыслями», – пояснил художник Рустам Салемгараев.

Помимо этого, еще два шедевра – портрет режиссера Константина Станиславского на Бауманской и пейзаж на Гиляровского могут спасти, если найдут того, кто выполнит работы по реставрации.

«Мы бы с удовольствием восстановили наши работы, если будет такой заказ от города. К тому же в городе удалили еще несколько работ компании «Новотек Арт» - отрывок стихов Тютчева на Волгоградском проспекте и девушку на Рождественке. Замахнулась «Мосжилинспекция» даже на Майю Плисецкую. Рисовал великую балерину в 2013 году стрит-арт художник Эдуардо Кобра, который приехал из Бразилии в Россию для участия в фестивале «Лучший город Земли», – пояснил основатель компании «Новотек Арт» Иван Пантелеев.

Массовое уничтожение граффити происходит еще и по причине того, что управляющие компании, которым высылают предписания по удалению объектов, не советуются с жильцами по вопросу их сохранения, уверен Пантелеев.

«Одни советуются с жильцами, сохранять ли граффити, реставрировать ли? Другие принимают эконом-решение – закрасить и забыть на долгие годы (иначе придется проводить работы каждые пять лет). На Большой Дмитровке жильцы хотят сохранить граффити Майи Плисецкой, остается надеяться, что управляющая компания найдет средства для этого», – подчеркнул он.

Этим летом было принято постановление о нанесении граффити на фасады зданий в столице. По новым нормам, «допускается нанесение изображений, популяризирующих выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт, искусство». Граффити не должны содержать призывы к совершению противоправных мер, к насилию и жестокости, потреблению наркотиков.