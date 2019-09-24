РИАМО - 24 сен. Возгорания в башне «Федерация» международного делового центра «Москва-Сити» не зафиксировано, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

«Пресненская набережная, дом 12. Сработала сигнализация на 37-м этаже. Прибывшие подразделения проверили информацию. Возгорания нет», – говорится в сообщении.

Администрация до прибытия пожарно-спасательных сил вывела людей из здания в целях безопасности. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее СМИ сообщили, что в башне «Федерации» в деловом центре «Москва-Сити» произошел пожар. Очаг возгорания якобы находился в машинном отделении.