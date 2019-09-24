РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 сен. В подмосковных Котельниках открылась новая детская площадка, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В доме №4 на 2-ом Покровском проезде открыли детскую площадку, которая была благоустроена по программе губернатора Московской области.

«Здесь были проведены работы по комплексному благоустройству – озеленение территории, установлены детская игровая площадка, освещение, один из обязательных элементов – информационный стенд», – говорится в сообщении.

Также были проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах.

За текущий год в городском округе Котельники по программе комплексного благоустройства дворовых территорий появится восемь новых площадок, три из них – в микрорайонах Опытное поле и Белая Дача, еще две – на улице 2-й и 3-й Покровский проезды, они были открыты ранее.