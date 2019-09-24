РИАМО - 24 сен. Специалисты Россельхознадзора запретили оформление партии мороженой горбуши общим весом 44,7 тонны, поступившей в Московский регион, из-за нарушения температурного режима перевозки в рефрижераторе, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Продукция поступила со станции Первая речка Дальневосточной железной дороги на железнодорожную станцию Сергиев Посад Московской железной дороги в адрес АО «Русское море».

«В ходе проведения ветеринарного контроля установлено нарушение температурного режима перевозки: температура продукции составила от минус 14,6 до минус 15,3 градуса при норме минус 18 градусов», – отмечается в сообщении.

Пробы для проведения лабораторных исследований направили в Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») на определение микробиологических и химико-токсикологических показателей безопасности.

После проведения контрольно-надзорных мероприятий, управлением Россельхознадзора принято решение направить груз на ответственное хранение без права реализации в адрес грузополучателя (АО «Русское море») до принятия решения о дальнейшем использовании продукции Государственными ветеринарными службами субъектов РФ по результатам лабораторных исследований.

Кроме того, в отношении АО «Русское море» возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.