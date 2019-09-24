РИАМО - 24 сен. Сотрудники ГСУ Следственного комитета проверили квартиру жилого дома, где проживают дети, проходящие курсы лечения в Москве, а также провели встречу с жильцами многоэтажки, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что жильцы одного из домов на юге Москвы потребовали выселить из квартиры семьи с детьми, страдающими тяжелой формой онкологии. СК провел по данному факту доследственную проверку.

«Следователи установили, что квартира арендуется одним из благотворительных фондов столицы, который предоставляет возможность семьям с детьми проживать в Москве во время прохождения обследования в медицинских учреждениях», –заявила Иванова.

Кроме того, по ее словам, следователи совместно с сотрудниками Нагатинской межрайонной прокуратуры инициировали и провели встречу с жителями дома, где рассказали о сложившейся ситуации, благотворительном фонде и их помощи, оказываемой детям. На встрече сотрудники ответили на все интересующие жителей вопросы.