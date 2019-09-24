РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 сен. Житель Люберец Андрей Сухарев установил рекорд России по жиму лежа, выжав штангу весом 370 килограммов, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В Москве прошел Всероссийский мастерский турнир «Железная Воля» по жиму лежа и армлифтингу, в котором принял участие представитель Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Андрей Сухарев.

«Андрей Сухарев выступил в весовой категории до 110 килограммов в облегченной экипировке с допинг контролем в открытой возрастной категории 23–39 лет. Несмотря на сильных соперников, он установил рекорд России, выжав штангу весом 370 килограммов, превысив предыдущий рекорд на 37 килограммов», – говорится в сообщении.

Андрей Сухарев является неоднократным победителем чемпионатов России, Европы, мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа в облегченной экипировке. После подведения итогов победителям соревнований вручили призы, кубки, грамоты и медали.