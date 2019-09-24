РИАМО - 24 сен. «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию газопровод-связку по улице Радио в Ногинске протяженностью 1 километр, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Это 21-й объект, построенный с начала года в Московской области по программе развития газификации. Новая связка позволит обеспечить надежное газоснабжение для существующих потребителей.

«Работа по подключению продолжается, до конца октября газ будет проведен в село Атепцево Наро-Фоминского округа, деревню Цаплино и деревню Яковлевская Орехово-Зуевского округа, а также в деревню Чапаевка Одинцовского округа. В конце года мы подключим к газу 50 населенных пунктов», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

По его словам, губернаторская программа газификации способствует развитию региона: в первую очередь топливо должны получить жители небольших городов, отдаленных поселков и деревень Подмосковья.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. В 2019 году планируется построить 50 новых газопроводов. Основной период сдачи большинства объектов запланирован на четвертый квартал 2019 года. Программа газификации даст возможность подключиться к газу более 10 тысячам жителей Подмосковья.