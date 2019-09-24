РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. В подмосковном Подольске планируют развивать промышленный туризм для школьников и студентов на предприятия города, испытывающие дефицит кадров, сообщается на сайте администрации горокруга.

Власти горокруга разработали концепцию «Подольск – территория промышленного роста», направленную на инвестиционное развитие, повышение эффективности промышленности, привлечение креативного класса людей, создающих бизнес и современные рабочие места. Для решения вопроса с кадрами для вновь открывающихся предприятий предусмотрен ряд действий, направленные на подготовку требуемых специалистов и популяризацию инженерных и рабочих специальностей.

«Планируется на предприятиях организовать трудовую практику, стажировки, заключение договоров на целевое обучение и обучение на базе колледжей по заявкам предприятий; создание детского технопарка «Кванториум», открытие групп по изучению предметной области «Технология»; профессиональная ориентация молодежи, развитие промышленного туризма для учеников младших и средних классов, производственного для учеников старших классов, профориентационного для студентов высших и средних учебных заведений», – говорится в сообщении.

Концепцией также предусмотрена реализация ключевых инвестиционных проектов на «ЗиО-Подольск», Коломенский хлебокомбинат, индустриальный парк «Валищево», муниципальный индустриальный парк «Толбино», редевелопмент исторической территории завода «Зингер».

«Инвестиционные проекты – основные драйверы комплексного развития территории, обеспечивающие наибольший вклад в экономику Московской области и городского округа за счет создания новых рабочих мест и роста налоговых поступлений», – уточняется в сообщении.

Реализация концепции «Подольск – территория промышленного роста» обеспечит достижение целей нацпроектов Российской Федерации и стратегии Московской области, направленных на увеличение продолжительности здоровой жизни, ускорение технологического развития, повышение производительности труда, улучшение экологии, качества городской среды, поддержки малого бизнеса.