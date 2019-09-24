РИАМО - 24 сен. В вечерний час пик во вторник на столичных улицах образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые большие заторы наблюдаются на внутренней и внешней сторонах МКАД на северо-западе, на внутренней – на севере, на юго-востоке и западе кольцевой дороги.

Водители потеряют много времени, если поедут по Третьему транспортному или Садовому кольцу. Стоят улицы внутри Садового.

Пробки образовались на Волоколамском, Ленинградском, Дмитровском шоссе, Большой Академической улице, Алтуфьевском шоссе, улице Бориса Галушкина, в Ростокинском проезде, на проспекте Ветеранов, на Большой Семеновской и Бакунинской улицах, Нахимовском, Севастопольском проспектах, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте, Ломоносовском проспекте.

По прогнозу сервиса, ситуация немного улучшится к 20 часам – до шести баллов, к 21 часу – до четырех баллов. Дороги будут свободны с 22 часов.