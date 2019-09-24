РИАМО - 24 сен. В Московскую областную больницу имени профессора Розанова в Пушкинском округе поступил 45-летний мужчина с переломом позвоночника, травма оказалась крайне серьезной, однако врачам удалось его излечить, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Медики диагностировали у мужчины взрывной перелом – один из позвонков развалился на мелкие осколки и давил на спинной мозг, требовалась сложная операция.

«Выше и ниже сломанного позвонка мы провели винты, установили металлоконструкцию, которая зафиксировала место перелома. Этот легкий титановый сплав не будет мешать движениям, ее установка не является противопоказанием для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Кроме того, мы устранили сдавливание спинного мозга», – сказала лечащий врач Нина Вознесенская.

По ее словам, пациент сможет вести прежний образ жизни, почти ни в чем себя не ограничивая. Мужчина встал на ноги уже на следующий день после операции, а через неделю ему уже сняли швы и отправили домой.

«Благодаря мастерству врачей, пациент сможет вернуться к прежней жизни, несмотря на тяжесть травмы. Это уже не первая подобная операция в Пушкине», – отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Он добавила, что врачи травматологического отделение больницы за год спасают сотни людей от инвалидности.