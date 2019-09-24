РИАМО – 24 сен. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано долгострою в Мытищах, объект рассчитан на 100 квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Объект располагается по адресу: Мытищи, микрорайон 31, на улице Тайнинская, дом 20. Обеспечены права 54 обманутых дольщиков. Строительство объекта начал застройщик ООО «СОЮЗ-Инвест» в 2016 году.

«Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию – I квартал 2018 года – не был соблюден и неоднократно переносился, в связи с чем объект был взят на контроль министерства жилищной политики Подмосковья. По итогам ввода объекта обеспечены права 54 пострадавших граждан», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Жилой дом рассчитан на 100 квартир. В настоящее время все строительные работы завершены.