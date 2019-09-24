РИАМО - 24 сен. В сельском поселении Тропарево Можайского городского округа Подмосковья построят новую общеобразовательную школу на 275 мест, проектированием займется ООО «ВИК Проект», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на месте школы, в которой в феврале обрушилась кровля пристройки, построят новое здание. Он также указал на то, что новое строение учебного заведения будет не типовым, а разработанным специально для данной площадки.

«Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию — в 2020 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Проект возведения школы предусмотрен госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В школе разместятся учебные классы, мастерские, библиотека, спортивный и актовый зал. Также в здании запроектируют столовую и медблок. При возведении будет уделено особое внимание удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения.