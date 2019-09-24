РИАМО - 24 сен. Операторы Московской области будут использовать новый метод мониторинга наружной рекламы для повышения прозрачности наружной рекламы в регионе, метод был предложен измерителем AdMertix, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Главном управлении по информационной политике (ГУИП) Московской области 19 сентября прошло совещание с участием крупнейших владельцев рекламных конструкций, осуществляющих деятельность на территории Московской области.

«В формате презентации и публичного обсуждения были рассмотрены вопросы расширения мониторинга наружной рекламы, оценок (рейтингов) для аудитории 18+, территориальных границ измерений и долевого участия в компании AdMetrix. По каждому из вопросов присутствующие голосовали», — говорится в сообщении.

Первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук отметил, что ведомство прямо заинтересовано в повышении прозрачности наружной рекламы.

«Сегодня мы с вами можем принять прорывное решение относительно мониторинга. Его отсутствие до сегодняшнего дня затрудняло работу рекламодателей и рекламных агентств с одним из крупнейших регионов России. В AdMetrix найдено компромиссное решение, которое в равной степени удовлетворяет всех участников рынка», — подчеркнул Менчук.

Он добавил, что предложенный метод мониторинга объединил в себе возможность охватить всю Московскую область в ее административных границах, доступность цены для владельцев инвентаря и верификацию посредством «контрольной закупки», то есть выборочного аудита, гарантирующего брендам доказательство или отсутствие размещения.

«Давно пора расширить представления рекламодателей и агентств о владельцах инвентаря, форматах и видах рекламоносителей, о брендах, которые рекламируются в Московской области, и объемах их размещения. Мы получим возможность оценивать объем рынка, его динамику, коммерческую загрузку. Все то, что используют бренды для анализа и принятия решения о размещении», — отметил в свою очередь генеральный директор VinEx Дмитрий Цибисов.

Генеральный директор AdMetrix Илья Шершуков представил новую методику мониторинга, ее стоимость для каждого оператора, сроки возможной реализации проекта.

«Мониторинг – первый шаг в измерении крупнейшего по территории региона, он позволяет брендам понимать, в каком объеме размещаются их конкуренты и принимать решения относительно своей коммуникационной стратегии в outdoor. Следующий важный этап, владельцам инвентаря необходимо заказать измерение объемов аудитории», — рассказал Шершуков.

Он добавил, что рейтинги позволят клиентам при выборе рекламоносителей соотносить эффект и стоимость, а с применением аудиторных данных в мониторинге - сравнивать медийный вес кампании по отношению к конкурентам.

Девять из десяти компаний в ходе голосования подтвердили намерение c октября-ноября 2019 года ежемесячно заказывать AdMetrix работы по мониторингу с последующим представлением данных всем клиентам AdMetrix через программное обеспечение «ОДА-Стат» в рамках подписки на базу данных мониторинга наружной рекламы.

Большинство участников обозначили свою готовность заказывать измерения по поводу аудитории рекламоносителей. Операторам потребуются еще одна встреча и дополнительные консультации.

Крупнейшие операторы наружной рекламы Московской области вступили в переговоры по приобретению 26,5% долей в AdMetrix.