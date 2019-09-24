РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. В Подольске члены общественной палаты округа планируют провести мониторинги автобусных остановок, общественники проверят качество обслуживания и целостность остановок, сообщил «РИАМО в Подольске» член палаты Ренат Мухамеджанов.

Во вторник в администрации Подольска комиссия по открытости власти, общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты округа провела очередное заседание, на котором рассмотрели ряд вопросов. Одной из тем повестки было проведение мониторинга автобусных остановок.

«В ходе заседания было принято решение провести два мониторинга автобусных остановок округа: один – новых остановок, установленных ранее, а второй – старых, которых не заменили. Мы будем проверять уборку и обслуживание данных остановок, будем смотреть на их состояние и качество», – сказал Мухамеджанов.

Он отметил, что также общественники рассмотрели обращение от жителей поселка Дубровицы по вопросу расселения четырех многоквартирных домов.

«К нам поступило обращение по вопросу расселения четырех домов. Жители просят расселить их в пределах поселка. Мы рассмотрим данный вопрос и подготовим ответ», – пояснил Мухамеджанов.