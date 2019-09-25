© из личного архива Анны

Услуги психолога для животных сейчас очень востребованы в Московском регионе. Хотя многие думают, что собачий психолог – это модная услуга для фанатичных хозяек, которые водят своих питомцев в салоны красоты и на маникюр. Зоопсихолог и кинолог Анна Климова рассказала в интервью РИАМО о том, в чем главная ошибка хозяев, нужны ли собакам антидепрессанты, и зачем им психолог.

- Анна, расскажите, как вы работаете с собаками? Ведь они не могут рассказать, что их беспокоит!

На самом деле, я работаю не с животными, а с людьми. Потому что именно человеку потом придется работать со своим питомцем. Я объясняю, как это делать. Объясняю ошибки хозяина и помогаю ему справиться со своими эмоциями и осознать сущность собаки.

По сути собака – это набор рефлексов. И когда хозяин это понимает, ему становится проще общаться с собакой.

Собака, как и всякое не очень разумное существо – эгоист. Люди же часто присваивают собаке человеческие качества. Моя задача – объяснить, что ничего человеческого в собаке нет, но в то же время собаке не чуждо ничто человеческое. У нас много мусора в голове, у них – все просто. Когда люди начинают придумывать собакам какие-то качества, которых у них нет, начинаются проблемы.

- Что значит очеловечивать собаку, и какие могут возникнуть из-за этого проблемы?

Люди общаются с собаками так же, как общаются друг с другом или с детьми. Например, когда собака нервничает, хозяин начинает ее гладить и говорит, не нервничай, или берет на руки. И это приводит к тому, что у собаки начинается еще больший стресс.

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Или, например, такая история: ругать собаку за то, что она совершила, но спустя время. У собаки «синдром рыбки Дори»: она забывает то, что сделала, буквально через три секунды. В лучшем случае, через 20, но это только у хорошо воспитанных собак, с кем занимаются. И выражать свои эмоции собаке бесполезно. Это приводит к печальным последствиям.

То, что мы видим в Интернете и кино, когда хозяин ругает собаку, а она принимает виноватый вид, скручиваясь в «креветочку», мне от этого плакать хочется.

- А если взять популярный мультфильм – «Тайная жизнь домашних животных». Там тоже все неправда?

Конечно. Это сказка о домашних животных. Все, чем они занимаются, не соответствует реальности, за исключением кошки. Она все время пытается достать себе еду. Мне кажется, она там самая настоящая.

- С какими проблемами к вам чаще всего обращаются?

Абсолютно с разными: депрессия у собак, непослушание, нечистоплотность. В целом непонимание того, что происходит с собакой.

Вообще психология у животных работает практически так же, как у человека. Психологические и психиатрические заболевания у собак схожи с человеческими. Например, у собак бывает шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство. Это фобии, навязчивые состояния – все это есть у высших млекопитающих.

Наблюдая, как люди ведут себя с собаками во дворе и на улице, я вижу, сколько ошибок они совершают. И мне хочется застрелиться.

- Какие это ошибки?

Например, натянутый поводок. Это одна из самых больших ошибок. Поводок – это нейронная связь между человеком и собакой. Чувствуя напряжение, собака думает, что человек боится, и тоже начинает бояться, нервничать. Человек думает, что собака защищает его, но это ложное впечатление. Он старается поощрить собаку или как-то изменить ситуацию. Но любой контакт с собакой, когда она нервничает, является поощрением ее поведения. То есть мы спонсируем такое поведение.

Я часто вижу постоянную дерготню собаки за поводок. Когда вы так делаете, собака слушаться вас не будет. Человек доставляет своей собаке болевые ощущения, делает ее тревожной.

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С собаками так нельзя. Хочется сказать, вы на себя попробуйте надеть поводок и подергать.

Еще одна ошибка, когда человек кричит «Ко мне!», а собака радостно носится и думает, какая замечательная команда, наверное, она обозначает «убегать» или «веселиться». И в следующий раз, когда он снова ее зовет, она от него убегает.

Но больше всего меня волнует электрический ошейник. Это амуниция профессионалов, которые работают со служебными собаками. Они используют ошейник для шлифовки команд, а не для воспитания. А если такой ошейник хозяин надевает на прогулку, то это признак его лени, значит, он не хочет работать со своим животным. Очень переживаю, когда вижу парфос – ошейник с шипами. В этот момент мне хочется надеть это на самого хозяина.

- Есть и обратная сторона медали – когда домашние собаки без намордников и поводков нападают на детей, калечат людей. Может ли тут помочь зоопсихолог?

Вопрос контроля собаки – это вопрос ответственности хозяина. Если хозяин не может контролировать собаку, и она проявляет агрессию, она должна находиться в наморднике. С такими собаками работают, и работают долго. Но все опять же зависит от желания хозяина.

- Когда пора бить тревогу? Как понять, что твой питомец опасен для окружающих?

Тревогу надо бить, когда собака проявила напряжение или малейшую агрессию в сторону человека. Но здесь важное значение имеет именно немотивированная агрессия. Собака может проявлять такую агрессию, это говорит о психологических расстройствах, и ее нужно изолировать. Собаку в этом случае нельзя спускать с поводка, иначе это может закончиться очень печально.

- Кто чаще всего обращается к собачьему психологу? И дорого ли это?

У меня очень разнообразная клиентура. Это могут быть женщины с детьми, одинокие мужчины, бизнесмены, молодежь, пожилые люди. Но всех объединяет одно – они любят собак.

Я приезжаю к клиенту домой, он объясняет, что происходит с собакой, мы выстраиваем план действий и держим связь. Я могу приехать еще раз в неделю или в две недели. Бывает, что люди, разобравшись в проблеме, обращаются раз в два или три месяца.

Если человек готов работать, то услуги зоопсихолога – это недорого. Цены разные. Например, у одного зоопсихолога консультация стоит 10 тысяч рублей плюс выезд. У меня дешевле.

- А были какие-то курьезные случаи в практике?

Курьезные случаи бывают, хотя в кинологии мало смешного. В основном плачевные случаи, когда люди очень очеловечивают своих питомцев и слишком заботятся о них, что приводит к печальным последствиям.

В основном смешно ведут себя люди, а не собаки.

Как-то хозяин мне рассказал, что джек-рассел его боится и писается. Я спросила, а что вы делаете, когда он писается, а он говорит: «Я его наказываю». Я ему посоветовала перестать наказывать собаку, потому что это бесполезно. И через неделю он мне звонит в восторге и говорит: «У нас все замечательно! Он перестал меня бояться и писаться». Вот это показательный случай.

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© из личного архива Анны

То же самое с поводком, когда люди перестают его натягивать, и собаки становятся спокойнее. В зоопсихологии работают схемы, которые помогают исправить поведение собаки, не прибегая к насилию или моральному давлению.

- Может ли питомец обидеться и из-за этого сбежать из дома?

Нет, животные не обижаются, так как у них все проще, нет множества мыслей, как у человека. Собаки думают стереотипами. Если человек ругается на меня, то мне нужно уйти. Мне плохо, значит, я плохой. И если мне плохо, я лучше уйду, подожду, когда все уляжется, и потом подойду общаться. Это нужно понимать.

Животные не умеют мстить. Животное может сбежать, если ему плохо. Обычно животные ищут комфортную среду, и, если им некомфортно в этой среде, они могут уйти. Но собак это не касается, чаще всего их нужно сильно довести, чтобы они сбежали.

- Еще один больной вопрос – отпуск. Можно ли оставлять собаку в отелях для животных или лучше отдавать друзьям-знакомым?

На самом деле, если собака не знает этих людей, то это для нее сильный стресс. Нужно помнить, что, если мы заводим животное, то мы за него отвечаем. Стараться оставлять питомца в более комфортных условиях. Как минимум, познакомить его с тем человеком, с кем он останется.

- Сейчас популярны сервисы догситтеров – как вы к этому относитесь?

Если это ответственный догситтер, и он соблюдает все договоренности, то почему нет. Но, опять же, надо заранее подготовить к этому питомца.

- Правда ли, что мелкие породы собак более вредные и эгоистичные, скандальные? Это из-за того, что хозяйки их балуют? И какая порода самая добрая?

На самом деле, все маленькие собачки более тревожные, потому что зачастую они выводились с целью быть сигнальными собаками. Маленьким собачкам смотреть на мир страшнее, чем большим. А если представить себя на месте этих собак, то сразу понимаешь, почему они такие конфликтные. Их часто балуют, часто очеловечивают – и из-за этого много проблем, та же тревожность.

Конечно, огромное значение имеет воспитание, генетика и воспитание в характере собаки – это 50/50. В любой породе могут быть и злые, и добрые.

- Многие хозяева приучают спать йорков с собой на подушке, а потом жалуются, что не высыпаются. Можно ли отучить собаку спать на кровати?

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Можно, конечно, отучить, сделав более комфортным сон собаки на своем месте. Но тут многое зависит от психики собаки и от отношения человека к ней.

- И наконец, бывает ли у собак сезонная депрессия, как у человека, или это миф? И что с этим делать?

Сезонные депрессии связаны с недостатком выработки определенных гормонов, а также со сменой погоды. Нужно уделять много времени питомцу и делать его жизнь более комфортной.

Я могу назначить антидепрессанты собаке, но я не люблю эти препараты. Пойти к зоопсихологу – это самое верное решение.