РИАМО – 24 сен. Индивидуальный предприниматель из города Чехов оштрафован за нарушения ветеринарного законодательства, на территории его торгового объекта не проводится мойка и дезинфекция прилавков и инвентаря, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ИП Кузьминова М.Б., осуществляющего деятельность по реализации пищевой продукции животного происхождения в торговом павильоне по адресу: город Чехов, улица Советская, дом 80.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения требований технических регламентов таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», а именно: отсутствует морозильный шкаф для сбора и временного хранения пищевой продукции с истекшим сроком годности. Отходы, образуемые в процессе реализации пищевой продукции, не регулярно удаляются из торговых помещений», – отмечается в сообщении.

Кроме того, не проводится мойка и дезинфекция холодильных прилавков и ларей, технологического оборудования и инвентаря (отсутствуют акты выполненных работ). Разделочные доски выполнены из абсорбирующего материала (дерево), а используемые для разделки мяса разделочные ножи, не имеют соответствующую маркировку.

Управлением предприниматель Кузьминов привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.