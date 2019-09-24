РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 сен. Проблемный детский сад на улице Колхозная в Подольске, который начал возводить инвестор ООО «Диском», достроят с участием средств бюджета в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершение строительства детского сада в микрорайне Красная горка Подольска на улице Колхозная, дом 10, включено в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Завершить работы планируется в 2020 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, ранее инвестор ООО «Диском» в связи с отсутствием финансовых средств не смог достроить объект и ввести его в эксплуатацию в установленный срок. В марте 2019 года здание дошкольного образовательного учреждения, расположенное на улице Колхозная, дом 10, было передано в муниципальную собственность, как объект незавершенного строительства для проведения работ за счет средств бюджета с последующей компенсацией застройщиком понесенных затрат.

В настоящее время проведено техническое обследование состояния несущих конструкций здания. Администрация Подольска проводит конкурсные процедуры на заключение договора на проектно-изыскательские работы.

Согласно проектной документации, детский сад рассчитан на 340 мест. Здесь планировалось разместить игровые и спальные комнаты, актовый и спортивный залы, пищеблок и медицинские кабинеты, благоустроить прилегающую территорию.