РИАМО – 24 сен. Арбитражный суд столицы поддержал решение о внесении сведений в отношении ООО «ИБК» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в Московское областное УФАС поступило обращение от ГБУ МО «Автохозяйство» о внесении сведений в отношении ООО «ИБК» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по внедрению автоматизированной системы на базе «1С: Предприятия 8. Управление автотранспортом. ПРОФ».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «ИБК» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд, который отказал ООО «ИБК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.