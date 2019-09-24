РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 сен. В подмосковных Котельниках до 8 октября будут проверять торговые объекты в ходе рейдов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сотрудники администрации городского округа Котельники, согласно распоряжению главы города Андрея Булгакова, проведут плановое обследование предприятий потребительского рынка и услуг. Также в рейдах примут участие сотрудники правоохранительных органов. Проверки продлятся до 8 октября», – говорится в сообщении.

В ходе рейдов на предприятиях и торговых объектах будут выявлять незаконно размещенные информационные конструкции и нарушения требований федеральных законов и иных правовых актов. Также в ходе проверки проведут мониторинг деятельности предприятий общественного питания и предприятий розничной торговли на предмет соблюдения обязательных требований законодательства при реализации алкогольной продукции.