РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 сен. В подмосковной Балашихе на Заречной улице закрыли канализационный люк после жалобы одного из местных жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на открытый канализационный люк на улице Заречная. Он отметил, что открытая ливневая канализация ничем не огорожена и угрожает безопасности людей.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу содержания территории по адресу: Балашиха, Заречная улица и сообщает, что был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.