РИАМО - 24 сен. Зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин рассказал об инициативах по усовершенствованию федерального законодательства, которые разработаны специалистами Минэкологии и обсуждаются в Совете Федерации, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии региона.

Во вторник в доме правительства Московской области прошло заседание Ассоциации участников рынка нерудных материалов региона (НАМО). В совещании также принял участие первый зампред Мособлдумы, председатель Совета НАМО Никита Чаплин. Участники обсудили наиболее актуальные проблемы, связанные с разведкой и добычей полезных ископаемых в Подмосковье.

«Сложилась ситуация, когда в отрасли разведки и добычи существуют две компетенции – региональная и федеральная. В ряде случаев это мешает работе участников рынка, затягивает согласования выдачи лицензий. Наши поправки призваны снять все противоречия», – заявил Куракин.

В свою очередь Чаплин заверил, что региональные парламентарии также поддерживают поправки.

«Действительно, в сфере выдачи лицензий зачастую возникают спорные вопросы, и эту проблему необходимо решать», – подчеркнул первый вице-спикер Мособлдумы.

Участники заседания также обсудили особенности оборота отходов строительства, сноса и грунтов (ОССиГ). На эту тему выступил первый заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков.

Он рассказал о возможности рекультивации отработанных карьеров с помощью ОССиГ и отметил необходимость серьезного экологического контроля в данной сфере, поскольку в ряде случаев вместо рекультивации происходят попытки заваливания карьеров отходами, не предназначенными для восстановления нарушенных земель.

На заседании обсудили и проблему добычи полезных ископаемых в русле Оки. Некоторое время назад Минэкологии наложило мораторий на русловые разработки до получения результатов исследований состояния реки. Изучив материалы исследования, участники согласились с тем, что добыча в русле возможна, если вести ее в ограниченных объемах и при условии организации тщательного экологического мониторинга, чтобы не нарушить гидрологический режим. Тем не менее, мораторий пока продолжает действовать.