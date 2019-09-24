РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 сен. Школы, детские сады, поликлиники, больницы подмосковных Люберец получают тепло с 20 сентября, также к отоплению подключили 1 872 дома, сообщил глава горокруга Люберцы Владимир Ружицкий.

В нынешнем году из-за холодов подача тепла началась раньше нормативного срока. Подключение многоквартирных домов к теплоснабжению будет осуществляться согласно графику, который опубликован на сайте.

«По состоянию на 15:00 24 сентября, тепло подано во все объекты здравоохранения, детские сады и большинство школ округа. Из 1 872 многоквартирных домов, подключенных к центральному отоплению, в 1 487 тепло уже пришло», – сказал Ружицкий.

Уточняющую информацию по подключению вашего дома к теплу можно получить по телефонам: 8(925)167-60-04 – Илья Кондратьев и 8(916)474-57-97 – Анна Чуйко. Те, кто проживают в поселке Томилино, могут уточнить у Елены Протас по телефону: 8(926)761-21-72. По вопросам поселков Красково и Малаховка можно обратиться к Людмиле Ореховой по номеру: 8(926)539-16-86. А в поселке Октябрьский по всем вопросам обратиться можно по телефону: 8(926)651-65-38 – Ольга Феденистова.