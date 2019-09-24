РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 сен. На улице Сакко и Ванцетти в подмосковном Королеве запретят остановку автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Решение о запрете остановки принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения.

«На улице Сакко и Ванцетти в Королеве будет запрещена остановка транспортных средств. По ходу движения автотранспорта к железнодорожной станции Болшево в районе Т-образного перекрестка на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и 50-летия ВЛКСМ будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», – говорится в сообщении.

Водителей просят внимательно следить за знаками дорожного движения. Автомобили, припаркованные с нарушениями, будут эвакуированы.