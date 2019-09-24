РИАМО - 24 сен. В историко-краеведческом музее культурного центра «Усадьба Кривякино» во вторник прошел историко-литературный час о жизни и творчестве писателя Ивана Лажечникова «Что за очаровательные места…», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Встреча работников музея с юными жителями Воскресенска была приурочена ко дню рождения известного русского писателя, день рождения которого приходится на 25 сентября 1792 года.

«В этом интереснейшем мероприятии приняли участие пятиклассники воскресенской средней образовательной школы №2. Для гостей, пришедших насладиться атмосферой XIX века, методист Елена Розанова подготовила специальную программу о жизни и творчестве первого русского романиста и «Вальтер Скотта» - Ивана Ивановича Лажечникова», — говорится в сообщении.

Первый литературный дебют юного Лажечникова состоялся именно в Воскресенске - в Кривякине.

Собравшиеся в музее узнали о жизни и творчестве писателя, познакомились с его произведениями. Завершился литературный час просмотром и последующим обсуждением фильма Светланы Белоус из цикла «Очерки истории Воскресенского края».