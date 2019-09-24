РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 сен. Вокалистки из подмосковных Котельников Елизавета Синева и Анастасия Евдокимова выступят в Совете Федерации 27 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Солистки образцового коллектива «Театр танца «Летать» и вокальной студии «Рикки-Тикки» Елизавета Синева и Анастасия Евдокимова 27 сентября примут участие в концерте на патриотическом слете в Совете Федерации. Их пригласила выступить сопредседатель стратегического совета «Союз Женских Сил» Лилия Насакина», – говорится в сообщении.

Ранее девушки Синева и Евдокимова выступили в дискуссионном клубе «Союз Женских Сил» на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию героя Великой Отечественной войны Валерия Северинова. На выступлении присутствовали ветераны войны и представители партии «Единая Россия».