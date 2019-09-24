РИАМО - 24 сен. В городском округе Воскресенск во время экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» местные жители посадили более 10 тысяч деревьев и кустарников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Вместе с тысячами неравнодушных граждан саженцы деревьев высаживал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Лаптев. Он принял участие в посадке на территории парка культуры и отдыха «Москворецкий».

«Центральной площадкой акции «Наш Лес. Посади свое дерево» в городском округе стали земли лесного фонда рядом с деревней Золотово, которая расположена в живописном месте недалеко от озера Голубое», – говорится в сообщении.

Здесь прошла вторая в этом году массовая высадка саженцев. Первый раз восстанавливали местный лес в мае этого года в рамках акции «Лес Победы».

Высадить молодой лес жители Воскресенска приезжали целыми семьями. Не остались в стороне коллективы местных предприятий и учреждений, также активно участвовали школьники и педагоги, общественные организации. На площади свыше 4 гектаров участники высадили сеянцы сосны.

В общей сложности всего на шести площадках в округе высадили 10 720 деревьев и кустарников: сосна, ель, клен, ива, бересклет и спирея.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе ежегодно для восстановления леса малой родины. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона. 21 сентября на участках общей площадью 556 гектаров по всей области было высажено свыше 700 тысяч сеянцев и саженцев липы, рябины, боярышника, сирени, жасмина и хвойных растений.