РИАМО - 24 сен. В комплексе переработки отходов «Экоград» запустили модуль прессования и пакетирования отходов, не подлежащих переработке, в церемонии запуска приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, передает корреспондент РИАМО.

В сентябре прошлого года на КПО была введена в эксплуатацию первая сортировочная линия производительностью 50 тысяч тонн в год, после этапа модернизации и запуска нового модуля его мощность увеличится до 350 тысяч тонн в год.

«Строительство КПО, в том числе «Экоград», закладывает основу для создания высокодоходной и конкурентоспособной отрасли. Создает новые рабочие места и обеспечивает социально-экономический рост. Но главное – снижает риски для здоровья жителей, негативное воздействие на окружающую среду», - сказал Брынцалов.

Он поблагодарил руководство предприятия за работу и тот вклад, который вносится в улучшение экологической ситуации в Подмосковье.

Хромушин в свою очередь отметил, что строительство таких комплексов по переработке отходов, как «Экоград», позволяет существенно снизить объемы захоронения мусора в землю.

«Экоград» - современнейшее предприятие, оборудованное по последнему слову техники: оптическими и магнитными сепараторами, системами прессования и упаковки, пакеторазрывателями, способными выделять до 19 фракций различных перерабатываемых отходов, а также системами очистки фильтрата, делающими предприятие безопасным для окружающей среды», — подчеркнул Хромушин.

Зарайский комплекс по переработке отходов «Экоград» - одно из первых современных предприятий в России, имеющих на вооружении самые передовые технологии по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.

Новый модуль позволяет компостировать органические отходы, что снижает количество захораниваемых отходов и дает товарный продукт - технический компост, который полностью обезврежен и может использоваться для рекультивации и обсыпки полигонов ТБО, ТКО, использоваться для выращивания цветов, деревьев.

С октября в регионе будет действовать пять комплексов по переработке отходов. В ближайшие 6-8 месяцев будут введены еще семь, а к 2022 году в эксплуатацию введут четыре завода термической обработки мусора по экологически безопасной технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA.

Правительство Московской области всегда старается брать на вооружение самые новые технологии. Исходя из плана, к 2030 году система управления отходами будет организована таким образом, что потребность останется лишь в трех полигонах из 39, действовавших в 2013 году. Каждый из оставшихся будет модернизирован и оборудован комплексами по переработке отходов, остальные – закрыты и со временем рекультивированы.