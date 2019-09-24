РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 сен. Сотрудники Государственного юридического бюро Московской области 27 сентября проведут прием жителей Подольска, сообщается на сайте администрации округа.

«В пятницу, 27 сентября, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Государственного юридического бюро Московской области», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4, без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.