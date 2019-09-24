РИАМО - 24 сен. В Московской области к концу октября планируют представить концепцию развития отдыха и оздоровления детей, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

«У нас есть поручение губернатора разработать концепцию развития детского оздоровительного отдыха. Конечно, мы обязательно такую концепцию подготовим. Наверное, там будут внесены какие-то замечания. Не скрою, что вопрос (реализации этой концепции – ред.) будет зависеть от финансовых возможностей в регионе», - сказала Фаевская.

По ее словам, концепцию развития отдыха и оздоровления детей в Московской области планируют подготовить к 31 октября.

В 2019 году финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровления подмосковных детей составило свыше 2 миллиардов рублей.