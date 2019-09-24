РИАМО – 24 сен. В Подмосковье и Москву в октябре может вновь вернуться тепло до плюс 20 градусов, в среднем в следующем месяце температура днем будет достигать 10-12 градусов, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.



О том, что в регионе вновь может потеплеть, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.



«В октябре температура воздуха может составить 20 градусов тепла. Это не является нормой для второго осеннего месяца, но иногда такое потепление случается», – говорится в сообщении.



В среднем в октябре воздух будет прогреваться до 10-12 градусов.



В то же время в центре погоды «Фобос» считают, что возвращения бабьего лета в Москву ждать не стоит.