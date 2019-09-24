РИАМО – 24 сен. На финальной стадии находится комплексная реставрация выявленного объекта культурного наследия - памятника писателю Александру Александровичу Фадееву в Миусском сквере по адресу: Миусская площадь, дом 4, корпус В, завершить все работы намерены к концу сентября, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Памятник Фадееву был торжественно открыт 25 января 1973 года.

«Он представляет собой развернутую пространственную композицию из трех монументов на обширной квадратной площадке, вымощенной серым гранитом. Скульптор Владимир Федоров изобразил писателя с книгой в руке и в окружении своих литературных героев. Фадеев стоит на трехметровом постаменте, а персонажи его произведений - на низких горизонтальных постаментах по сторонам от него. Работы по отливке и обработке скульптур были выполнены на ленинградском заводе бронзового и чугунного литья «Монументскульптура» имени М.Г. Манизера», – говорится в сообщении.

Комплексная реставрация памятника выдающемуся отечественному писателю Фадееву заняла почти полгода.

«Работы проходили в несколько этапов. Вначале все поверхности были бережно расчищены от разных наслоений. Для этого использовались сухая расчистка, промывка водой, а также специальные компрессы. Далее реставраторы заделали швы, устранили все трещины и восполнили сколы. Завершающим шагом стала обработка всех элементов защитными составами. Сейчас мастера вносят финальные штрихи, и уже через несколько дней скульптуру освободят от лесов, и она предстанет обновленной», – уточнил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он рассказал, что особое внимание специалисты уделили восстановлению утраченной защитно-декоративной патины методом патинирования: они последовательно наносили слои патины с чередованием прогрева, нейтрализации и промывки каждого слоя. Затем патину выровняли и уплотнили.

Все работы проходили под контролем столичного департамента культурного наследия.